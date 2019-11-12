BEYOĞLU'NDA DEHŞET... KENDİSİNE PARA VERMEYEN KADINA İNŞAAT DEMİRİ SAPLADI (2)

Beyoğlu Dolapdere'de vize başvuru merkezine gelen İran uyruklu turist kadın kendisinden para isteyen Filistinli kişinin saldırısına uğradı. Turist kadından para alamayan saldırgan eline geçirdiği inşaat demirini kadının sırtına ve vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Saldırgan vatandaşlar tarafından yakalanıp dövüldü.

Olay Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde bulunan vize başvuru merkezinin önünde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Ailesi ile Kanada'ya gitmek için vize başvuru merkezine gelen İran uyruklu Shermıne Berlouı (32) annesi ve bir yakını işlemler için vize başvuru merkezine girince dışarıda beklemeye başladı. Turist kadının yanına yaklaşan bir erkek, para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince, saldırgan eline geçirdiği inşaat demirini kadının sırtına ve vücudunun 4-5 yerine sapladı.

ÇEVREDEKİLER YAKALADI

Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. İhbardan 1,5 dakika sonra gelen polis ekipleri saldırganı kelepçe takarak gözaltına aldı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri kadına olay yerinde ilk müdahalede bulunarak ambulansa aldı. Bu sırada vize başvuru merkezinden çıkan turistin annesi kızının saldırıya uğradığını öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Yaralı turist daha sonra tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların yakalayıp döverek etkisiz hale getirdiği saldırgan polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Vatandaşlar sağlık ekiplerinin saldırgana ilk müdahalesi sırasında tepki gösterdi. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen ve bilinci kapalı olarak hastaneye götürülen Filistinli Nasına Sudqı (30) tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinde toplanan kalabalık

-Vatandaşların yakaladığı yerdeki kelepçeli saldırgan

-Saldırıya uğrayan turist kadın

-Sağlık ekiplerinin kadına ilk müdahalesi

-Kadının ambulansa götürülmesi

-Saldırıya uğrayan kadının annesinin feryatları

-Vatandaşların yakalayıp dövdüğü saldırgana sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi

-Vatandaşların saldırgana tepkileri

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Saldırganın ambulansa taşınması

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul