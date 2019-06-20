20.06.2019 12:01
Haberler»Güncel»Haber

Beyoğlu'nda dehşet saçan magandalar gözaltına alındı

Beyoğlu

BEYOĞLU'nda önceki gün asker eğlencesi sırasında havaya ateş açtığı tespit edilen 2'si 18 yaşından küçük toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda önceki gün asker eğlencesi sırasında havaya ateş açtığı tespit edilen 2'si 18 yaşından küçük toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
19 Haziran'da gece saatlerindeKasımpaşa'da asker eğlencesi için toplanan gençler çok sayıda araçla konvoy oluşturdu. Otomobillerin camlarından sarkarak trafikte terör estiren gençlerTaksim'e yaklaştığı sırada silahlarla ateş açması kameralara yansımıştı.
BeyoğluİlçeEmniyet Müdürlüğüekipleri olaya ilişkin yaptığı çalışmalarda araçlardan havaya ateş açtığı belirlenen  Rümeysa A., Ensar K., Enes A., Hazar Ç., Caner K. ve 18 yaşından küçük H.K.E ile K.B. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan Rümeysa A. ile 18 yaşından küçük H.K.E. ve K.B. hakkında 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'Korku panik yaratacak şekilde ateş etmek' suçlarından işlem başlatıldı. Ensar K., Enes A., Hazar Ç. ve Caner K. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Trafiği tehlikeye sokacak şekilde birden fazla şerit değiştirme', 'Karayolunda araçlarının, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürülmesi' maddelerinden toplam 343 lira para cezası kesildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Kasımpaşa,Beyoğlu,Güncel

Son Dakika Haberleri
14:273 metrekare alana sığdırılan bir ömür
14:26Türk ve Yunan askeri heyetlerinin ikinci toplantısı sona erdi
14:26Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt geçit inşaatına başlandı
14:26KIRGARAT-C üyelerinden ziyaretler
14:25Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonuna ilişkin açıklama
14:25Edirne'de FETÖ operasyonu
14:25MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: "Yapılacak seçim, maalesef İstanbul'a hizmet yarışı olmaktan...