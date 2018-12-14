Beyoğlu'nda Dengesini Kaybeden Bir Kişi Denize Düştü

14 Aralık 2018 Cuma 18:34



14 Aralık 2018 Cuma 18:34

Beyoğlu'nda dengesini kaybederek denize düşen bir kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarılarak kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.Olay, saat 17.30 sıralarında Beyoğlu, Hasköy Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre, deniz kenarında oturan bir kişi dengesini kaybederek denize düştü. Denizde çırpınarak yardım isteyen adamın imdadına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Kıyıda toplanan vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdikten sonra halat yardımıyla soğuk havada denize düşen şahsı çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri denizden kurtarılan şahsa müdahalede bulunduktan sonra kontrol amaçlı hastaneye götürdü.Denize düşen şahsı el birliğiyle kurtardıklarını belirten bir vatandaş ise olayı şöyle anlattı: "Deniz kenarında oturuyordu. Ne olduysa bir anda dengesini kaybetti, denize düştü. Bizde düştüğünü görünce koşup halat yardımıyla denizden çıkardık. Kafasında bir kanama vardı. Sağlık ekipleri hastaneye götürdü." - İSTANBUL