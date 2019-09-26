Haberler » Güncel » Haber

Beyoğlu'nda deprem paniği

26.09.2019 15:29Beyoğlu'nda deprem paniği


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:21 Afad'dan deprem açıklaması
16:21 flaş
16:21 İstanbul'da deprem kamerada 7 (esenyurt kaymakamlığı)
16:21 flaş
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması
16:20 Taburcu edilen Emniyet Müdürü için veda töreni
16:20 Metrobüste depremin ardından yoğunluk oluştu