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BEYOĞLU'NDA DEVRİLEN AĞAÇ TARİHİ ÇEŞMEYE ZARAR VERDİ

Beyoğlu'nda dün akşam üstüne ağaç düşen ve hasar gören 234 yıllık tarihi Koca Yusuf Paşa Çeşme-Sebili'ne itfaiye ekipleri yoğunluk nedeniyle bu sabah müdahale edebildi.

07.01.2020 13:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:34BEYOĞLU'NDA DEVRİLEN AĞAÇ TARİHİ ÇEŞMEYE ZARAR VERDİ

'nda dün akşam üstüne ağaç düşen ve hasar gören 234 yıllık tarihi Koca Yusuf Paşa Çeşme-Sebili'ne itfaiye ekipleri yoğunluk nedeniyle bu sabah müdahale edebildi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken devrilen ağaç kafe olarak kullanılan tarihi çeşmenin çatı kısmında hasar oluşturdu.

Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan ve 1786 yılında Koca Yusuf Paşa tarafından inşa ettirilen 234 yıllık tarihi Koca Yusuf Paşa Çeşme-Sebili'nin üstüne dün akşam  ağaç devrildi. İki gündür İstanbul genelinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok yerde su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylar nedeniyle itfaiye ekipleri yoğun mesai yaptı. Bu nedenle tarihi çeşmenin üstüne düşen ağaca itfaiye ekipleri ancak bu sabah müdahale edebildi. Kökünün çürüdüğü görülen ve tarihi çeşmenin üstüne düşen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Vakıflardan kiralanan ve 62 yıldır kafe olarak kullanılan tarihi çeşmenin çatısında hasar oluştu.

Görüntü dökümü

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-Tarihi çeşmenin üstüne devrilen ağaç

- ekiplerinin çalışması

-Tarihi çeşmede oluşan hasar

-Devrilen ağacın itfaiye ekipleri tarafından kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Koca Yusuf, İtfaiye, Beyoğlu, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

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