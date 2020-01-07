Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda devrilen ağaç tarihi çeşmeye zarar verdi - Haber

Beyoğlu'nda devrilen ağaç tarihi çeşmeye zarar verdi

BEYOĞLU'nda dün akşam üstüne ağaç düşen ve hasar gören 234 yıllık tarihi Koca Yusuf Paşa Çeşme-Sebili'ne itfaiye ekipleri yoğunluk nedeniyle bu sabah müdahale edebildi.

07.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:48 Beyoğlu'nda devrilen ağaç tarihi çeşmeye zarar verdi
BEYOĞLU'nda  dün akşam üstüne ağaç düşen ve hasar gören 234 yıllık tarihi Koca Yusuf Paşa Çeşme-Sebili'ne itfaiye ekipleri yoğunluk nedeniyle bu sabah müdahale edebildi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken devrilen ağaç kafe olarak kullanılan tarihi çeşmenin çatı kısmında hasar oluşturdu.

Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde bulunan ve 1786 yılında Koca Yusuf Paşa tarafından inşa ettirilen 234 yıllık tarihi Koca Yusuf Paşa Çeşme-Sebili'nin üstüne dün akşam  ağaç devrildi. İki gündür İstanbul genelinde etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir çok yerde su baskını, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylar nedeniyle itfaiye ekipleri yoğun mesai yaptı. Bu nedenle tarihi çeşmenin üstüne düşen ağaca itfaiye ekipleri ancak bu sabah müdahale edebildi. Kökünün çürüdüğü görülen ve tarihi çeşmenin üstüne düşen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı. Vakıflardan kiralanan ve 62 yıldır kafe olarak kullanılan tarihi çeşmenin çatısında hasar oluştu. 


- İstanbul

Koca Yusuf, İtfaiye, Sabah, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24   Adana'da otoyolda hurda yüklü tır devrildi - Haber
14:22   Bakan Selçuk, Güney Sudanlı Bakan Acuil ile görüştü - Haber
14:21   Hakkari'de 359 kilo esrar ele geçirildi - Haber
14:21   Pisten çıkan uçağın yolcuları otele götürülüyor - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:17   Yerel Yönetimlerde Deneyim Paylaşımı Projesi'nde Kapanış Konferansı yapıldı - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
13:02   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar saat 20.00'ye kadar durduruldu - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
7.01.2020 14:24:55