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Beyoğlu'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor

Beyoğlu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan dezenfekte işlemlerine devam edildi.

20.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:10
Beyoğlu'nda dezenfekte çalışmaları sürüyor
Beyoğlu 'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlatılan dezenfekte işlemlerine devam edildi.
Beyoğlu Belediyesi ekipleri her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Galata Kulesi ve çevresi başta olmak üzere ilçede bulunan tüm işlek caddeler, camiler, kütüphaneler, okullar, semt konakları, parklar, kamu binaları, iş yerleri ile spor salonları ve belediye binasında dezenfekte işlemlerini sürdürüyor.
Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü ile koordineli şekilde yürütülen çalışmaların koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam etmesi planlanıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Beyoğlu Belediyesi, İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Taksim, Güncel

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