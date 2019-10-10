Haberler » 3. Sayfa » Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulunduİSTANBUL - Beyoğlu'nda bir evin çatı arasına gizlenen çantadan el yapımı bomba çıktı.

10.10.2019 15:57
Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu
İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir evin çatı arasına gizlenen çantadan el yapımı bomba çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay Örnektepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. Evlerinin çatı arasına gizlenmiş bir çanta gören ev sahipleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, çantanın incelenmesi için terörle mücadele ve bomba imha ekipleri bölgeye sevk edildi. Çantada yapılan ilk incelemede eldiven, maske ve basınç tesirli el yapımı bomba olduğu tespit edildi. Ele geçirilen malzemelerin bir eylemde kullanılmak üzere saklandığı belirtildi.
Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Beyoğlu'nda el yapımı bomba bulundu

Örnektepe Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, Beyoğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:52 Akçakale'de 21 noktaya havan mermisi düştü: 2 şehit, 46 yaralı
17:46 Eşi tarafından öldürülen Işıl Çetkin Aydın son yolculuğuna uğurlandı
17:47 Çanakkale'de 38 mülteci yakalandı
17:43 Nusaybin'de 3 ayrı noktaya havan topu düştü: 2 şehit, 24 yaralı
17:43 MSB: "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi.
17:38 Digor'da kaçak sigara ele geçirildi
17:34 7 ayrı suçtan 5 yıldır aranan şahıs mağarada kadın kılığında yakalandı
10.10.2019 17:53:42