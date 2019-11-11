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Beyoğlu'nda eski ingiliz istihbarat subayının ölü bulunduğu sokakta inceleme

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu sokak ve ofisinin bulunduğu binada polisin incelemesi sürüyor.

11.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:50
DHA - Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölü bulunduğu sokak ve ofisinin bulunduğu binada polisin incelemesi sürüyor.
'de 'Beyaz Baretliler' olarak bilinen gruba desteği ile tanınan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier,
Karaköy Kılıç Ali Paşa Cami yanında ölü bulundu. Le Mesurier'in cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Le Mesurier'in ölü bulunduğu sokak ve ofisinin yer aldığı binada ise polisin incelemesi devam ediyor. Sokak sakinleri gece 03.00 sıralarında tartışma sesleri duyulduğunu söyledi. Le Mesurier'in bir kadın ile tartıştığını söyleyen sokak sakinleri sonrasında ise olayın gerçekleştiğini ifade ettiler.
Beyoğlu'nda eski ingiliz istihbarat subayının ölü bulunduğu sokakta inceleme

İstanbul, Suriye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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