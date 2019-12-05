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Beyoğlu'nda ev alev alev yandı

Beyoğlu'nda bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

05.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:30Beyoğlu'nda ev alev alev yandı
'nda bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alev alev yanan gecekondu, mahallelinin seferberliği sonucu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen kadın ise hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Saksağan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda ilk belirlemelere göre sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşlar evden çıkan dumanları görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu ve Şişli Grup Amirliğine bağlı ekipler, dört bir yandan müdahale etmeye başladı. Yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangında, mahallelinin seferberliği ise kameralara yansıdı. Dumandan etkilenen bir kadına ise ambulansta oksijen verildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
(Doğan Can Cesur/İHA)

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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