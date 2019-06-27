27.06.2019 12:03
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Beyoğlu'nda evinin önünde silahla vuruldu

Beyoğlu

BEYOĞLU'nda bir kişi, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

BEYOĞLU'nda bir kişi, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli polis tarafından aranıyor.

Olay Örnektepe Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, evinin önünde  henüz bilinmeyen bir nedenle, silahlı başka bir kişi tarafından ayağından vuruldu. Olayı gerçekleştiren kişi kaçarak uzaklaşırken silah sesini duyan mahalle sakinleri ise yaralının yardımına koştu. Yaralının bacağına kemerle bandaj yapan mahalle sakinleri onu daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede delil incelemesi yaptı. Mahalle sakinlerinin ifadesine başvuran ekipler olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

"YARALININ AYAĞINI KEMERLE BAĞLADIK"
Mahalle sakini Onur Yalçın "Biz kahvaltı yapıyorduk. Birkaç el silah sesi geldi. Önce torpil zannettik. Sonra olay yerine koştuğumuzda bir kişi yerde yatıyordu." Kim yaptı ?" diye sorduk cevap vermedi. Ayağından vurulmuştu. Biz ayağını kemerle bağladık.  Daha sonra yaralı hastaneye götürüldü." dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Örnektepe Mahallesi , Mimar Sinan Caddesi , Polis , Güncel

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