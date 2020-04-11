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BEYOĞLU'NDA EVLERE EKMEK SERVİSİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ramazan EĞRİ / İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınması nedeniyle, fırıncılar mahalle aralarını dolaşarak ekmek satmaya başladı.

11.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:33
BEYOĞLU'NDA EVLERE EKMEK SERVİSİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Ramazan EĞRİ/ İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınması nedeniyle, fırıncılar mahalle aralarını dolaşarak ekmek satmaya başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın iki gün sokağa çıkma kararı alması nedeniyle fırıncılar arabaları ile mahalle aralarında ekmek satmaya başladı. Beyoğlu'nda da ekmeklerini kamyonete yükleyen ekmek fırını sahibi Yaşar Akyıldız mahalle mahalle gezerek ekmek satıyor. Bazı vatandaşlar evlerinin önüne gelen araçtan ekmeklerini alırken bazıları da sepet sarkıtarak ekmeklerini alıyor.

Ekmek fırını sahibi Yaşar Akyıldız "Biz sokak aralarında evlere ekmek servis etmek derdinde değildik. Ama sabahtan beri telefonlarımız susmadı. Çoğu devamlı müşterimiz bizi arayarak ekmek istedi. Biz de böyle bir servis yapmaya mecbur kaldık. Fakat çok zor. Çok zorlanıyoruz. İnsanlar bir an evvel benim sepetime ekmek koy diyor. Ama yine hizmet ediyoruz. İnsanlara hizmet güzel bir şey. İnsanların duasını alıyoruz" dedi.

Öte yandan Kartal'da da bir fırıncı kamyonetiyle sokak sokak gezerek ekmek sattı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel
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