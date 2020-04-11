Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BEYOĞLU'NDA EVLERE EKMEK SERVİSİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınması nedeniyle, fırıncılar mahalle aralarını dolaşarak ekmek satmaya başladı.

11.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:48
İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından iki gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı alınması nedeniyle, fırıncılar mahalle aralarını dolaşarak ekmek satmaya başladı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın iki gün sokağa çıkma kararı alması nedeniyle fırıncılar arabaları ile mahalle aralarında ekmek satmaya başladı. Beyoğlu 'nda da ekmeklerini kamyonete yükleyen ekmek fırını sahibi Yaşar Akyıldız mahalle mahalle gezerek ekmek satıyor. Bazı vatandaşlar evlerinin önüne gelen araçtan ekmeklerini alırken bazıları da sepet sarkıtarak ekmeklerini alıyor.
Ekmek fırını sahibi Yaşar Akyıldız "Biz sokak aralarında evlere ekmek servis etmek derdinde değildik. Ama sabahtan beri telefonlarımız susmadı. Çoğu devamlı müşterimiz bizi arayarak ekmek istedi. Biz de böyle bir servis yapmaya mecbur kaldık. Fakat çok zor. Çok zorlanıyoruz. İnsanlar bir an evvel benim sepetime ekmek koy diyor. Ama yine hizmet ediyoruz. İnsanlara hizmet güzel bir şey. İnsanların duasını alıyoruz" dedi.
Öte yandan Kartal'da da bir fırıncı kamyonetiyle sokak sokak gezerek ekmek sattı BEYOĞLU’NDA EVLERE EKMEK SERVİSİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Beyoğlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Milyonları ilgilendiren bir uygulama daha e-Devlet'e taşındı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Haberler ›› Güncel ››BEYOĞLU'NDA EVLERE EKMEK SERVİSİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:58: İran'da "koronavirüs teşhis kitleri" üretim aşamasına geçti - Haber 16:58: Sokağa çıkma yasağında yüzen saraylarına kapandılar - Haber 16:58: Yaralı kedinin imdadına Serdivan Belediyesi ekipleri yetişti - Haber 16:58: Boyabat'ta ikinci basamak yoğun bakım ünitesi açıldı - Haber 16:54: Sancaktepe'de ölen eczacının ilaçlama çağrısına Sancaktepe Belediyesi eczacı öldükten sonra cevap verdi - Haber 16:44: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber