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Beyoğlu'nda fırtına nedeniyle uçan iskele vatandaşları korkuttu

Beyoğlu'nda fırtına nedeniyle uçan iskele vatandaşları korkuttu Beyoğlu'nda şiddetli fırtına nedeniyle Özel Zapyon Rum Lisesi binası çevresinde bulunan iskeleler uçtu.

06.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:07

Beyoğlu 'nda fırtına nedeniyle uçan iskele vatandaşları korkuttu

İSTANBUL - Beyoğlu'nda şiddetli fırtına nedeniyle Özel Zapyon Rum Lisesi binası çevresinde bulunan iskeleler uçtu. Düşmek üzere şekilde havada asılı kalan iskele vatandaşları korkuturken, iskele ekipler tarafından söküldü.

Beyoğlu'nda şiddetli fırtına nedeniyle Meşelik Sokak'taki Özel Zapyon Rum Lisesi binası çevresinde bulunan iskeleler uçtu. Düşmek üzere şekilde havada asılı kalan iskeleyi gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olası bir kazanın yaşanmaması için binanın iki tarafını çevirerek kapattı. Ardından ekipler, vinçle iskelenin olduğu alana çıkarak yamulan iskeleyi söktü.

Beyoğlu’nda fırtına nedeniyle uçan iskele vatandaşları korkuttu

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyoğlu, Genel

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Beyoğlu'nda fırtına nedeniyle uçan iskele vatandaşları korkuttu
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