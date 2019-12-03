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Beyoğlu'nda gasp girişimi kamerada

Beyoğlu'nda Suriyeli Yazan Altourkman telefonunu almak isteyen Filistinli şüpheliye direnince bıçaklandı.

03.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:06
'nda Suriyeli Yazan Altourkman telefonunu almak isteyen Filistinli şüpheliye direnince bıçaklandı. Gasp girişimi kameralara yansırken, şüpheli yakalandı.
Beyoğlu Dolapdere Caddesi'nde Cuma günü sabah 07.00'da meydana gelen olayda Filistinli Islam A. yolda yürüdüğü sırada Suriyeli Yazan Altourkman'ın yanına yaklaşarak telefonun almak istedi. Telefonunu vermek istemeyen Altourkman şüpheli tarafından bıçaklandı. Telfonun alamayan Filistinli şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi aynı gün Beyoğlu'nda adresinde gözaltına alındı. İfadesi alınan Filistinli Islam A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheli ve mağdurun bir süre konuşuyor. Daha sonra şüpheli cebinden çıkardığı bıçakla Altourkman'ı tehdit ediyor.
Beyoğlu'nda gasp girişimi kamerada

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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