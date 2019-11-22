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Beyoğlu'nda gecekondu yangını paniğe neden oldu

Beyoğlu'nda bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu.

22.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:50Beyoğlu'nda gecekondu yangını paniğe neden oldu
'nda bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, saat 22.45 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Onur Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda çıktı. Gecekondudan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar büyük panik yaşayarak sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çalışmaların ardından ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi.
(Davut Has/İHA)

Örnektepe Mahallesi, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA

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