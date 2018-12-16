16 Aralık 2018, 15:13
»»

Beyoğlu'nda Gecekonduda Çıkan Yangın Yan Binaya Sıçradı (1)

Beyoğlu

-Gecekonduda çıkan yangın, yan tarafta bulunan binaya sıçradı.

-Gecekonduda çıkan yangın, yan tarafta bulunan binaya sıçradı. 

Haber- Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/ İSTANBUL DHA

Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Alevler  yan tarafta bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. Binanın dış cephesinden alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangın çıkan gecekondunun boş olduğu, kullanılmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yangından görüntü

Genel ve detaylar Beyoğlu
16 Aralık 2018 Pazar 15:13