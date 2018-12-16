Beyoğlu'nda Gecekonduda Çıkan Yangın Yan Binaya Sıçradı (1)

-Gecekonduda çıkan yangın, yan tarafta bulunan binaya sıçradı.
Haber- Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/ İSTANBUL DHA Beyoğlu
'nda tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Alevler yan tarafta bulunan 3 katlı binaya da sıçradı. Binanın dış cephesinden alevler yükseldi. İtfaiye
ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangın çıkan gecekondunun boş olduğu, kullanılmadığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
------------------------
-Yangından görüntü
Genel ve detaylar
Beyoğlu
16 Aralık 2018 Pazar 15:13