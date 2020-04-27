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Beyoğlu'nda iftar yemeği hazırlarken yangın çıktı: 3 yaralı

BEYOĞLU'nda 5 Türkmen gencin yaşadığı evde iftar yemeği hazırlanırken yangın çıktı.

27.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:01
Beyoğlu'nda iftar yemeği hazırlarken yangın çıktı: 3 yaralı

BEYOĞLU'nda 5 Türkmen gencin yaşadığı evde iftar yemeği hazırlanırken yangın çıktı. Yangında hafif yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Kulaksız Mahallesi Arda Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Türkmenistan uyruklu 5 kişinin yaşadığı evde iddiaya göre, iftar yemeği hazırlanırken mutfakta çıktığı belirtilen yangına ilk olarak evdeki kişiler müdahalede bulundu. Yangına müdahale eden 3 kişi el ve ayaklarından hafif yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarılırken olay itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklarda park eden araçlardan dolayı yangının olduğu Caddeye giremedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın tüpleri ile müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri de caddeye emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yangında hafif yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. 

 


Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber
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