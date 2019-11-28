Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kavgada kurşun yağdı: 4 yaralı - Haber

Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kavgada kurşun yağdı: 4 yaralı

Beyoğlu'nda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan kavga silahlı saldırıya dönüştü.

28.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:52Beyoğlu'nda iki grup arasındaki kavgada kurşun yağdı: 4 yaralı
'nda, aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan kavga silahlı saldırıya dönüştü. Kavga sırasında belindeki silahı çıkaran bir kişi, husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı. Yaralanan 4 kişi, kendilerine ait olan internet kafeye sığınırken, silahlı saldırgan ile 2 arkadaşı yaya olarak kaçtı.

Olay, Dolapdere Bostan Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında dün akşam tartışma yaşandı. Mahallelinin araya girmesiyle sona eren tartışma, iki grubun bugün bir kıraathane önünde karşılaşmalarıyla tekrar alevlendi. İki grup arasında tekrar başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışırken, kavga edenlerden bir kişi belindeki tabancayı çıkararak karşı gruptakilere ateş etmeye başladı.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Silahlı saldırıya uğrayan Taner O., kardeşi Ensari O. ile amca çocukları Mehmet Nesim O. ve Orhan O., kurşunlardan kaçmak için yolun karşısındaki kendilerine ait olan internet kafeye sığındı. Peşlerinden giden saldırgan kafeye girerek kurşun yağdırmaya devam etti. Saldırıda, iki kardeş ve amca çocukları bacaklarından yaralandı. Silahlı saldırgan ile 2 arkadaşı olay yerinden yaya olarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. , çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri internet kafede yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan saldırgan ile 2 arkadaşını yakalamak için çalışmalara başladı.


- İstanbul

Beyoğlu, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:26 Bakanı Selçuk, Ege Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti
19:24 Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü
19:22 Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
19:19 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery...
19:19 Gökyüzündeki ay ve yıldız Türk bayrağını hatırlattı
19:18 Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor
18:51 Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi
17:41 Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?
17:12 Mbappe'nin PSG'de kalacağı açıklandı
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
15:52 Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
09:45 Kahramanmaraşlı esnaf, ocağına incir ağacı dikti
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 19:26:46