BEYOĞLU'NDA İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ EV SATIŞI TARTIŞMASINDA KAN AKTI

Beyoğlu'nda, babalarından kalan dairelerin satışı konusunda iki kardeş arasında çıkan tartışmada Erkan B., ağabeyi Ercan B.'yi tabancayla ayağından vurdu.

03.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:21
Beyoğlu'nda, babalarından kalan dairelerin satışı konusunda iki kardeş arasında çıkan tartışmada Erkan B., ağabeyi Ercan B.'yi tabancayla ayağından vurdu.
Olay, Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak'ta 16.30 sıralarında meydana geldi. Kendilerine ait 3 katlı binada altlı üstlü oturan Ercan B. ile kardeşi Erkan B. arasında, bir süre önce babalarından kalma dairelerin satışı konusunda anlaşmazlık çıktı. Aynı binanın giriş ve 1'inci katındaki dairelerin satışıyla ilgili tartışmaya bugün de devam eden kardeşlerden Erkan B., ağabeyini öldürmekle tehdit ettikten sonra dışarı çıktı.
Birkaç saat sonra geri dönen Erkan B., konuşmak istediğini söyleyerek ağabeyinin oturduğu daireye gitti. İki kardeş konuşurken, aralarında tekrar tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan B., yanında getirdiği tabancayla ağabeyi Ercan B.'yi ayağından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ercan B., ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kardeşi Erkan B. polis tarafından gözaltına alındı. BEYOĞLU’NDA İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ EV SATIŞI TARTIŞMASINDA KAN AKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyoğlu, Polis, Güncel, Haber

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