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BEYOĞLU'NDA İKİ KİŞİNİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ 2 YARALI

Beyoğlu'nda iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla ateş edildi.

07.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:22
Beyoğlu'nda iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla ateş edildi. Taraflardan biri silahını çıkartarak önce tartıştığı kişiyi vururken, silahtan çıkan maganda kurşunu sokaktaki yaşlı bir adamı yaraladı.
Beyoğlu, Bademlik Mahallesi, Talip Paşa Sokağı üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki kişi, karşılaştıkları sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri yanında bulundurduğu silahını çıkararak karşı tarafa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri karşı tarafın omzuna isabet etti. Bir diğer kurşun ise olayla alakası olmayıp o sırada pazardan evine dönen yaşlı bir erkeğe isabet etti. Şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine sokakta büyük panik yaşanırken olay polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavganın tarafı olan yaralı ile maganda kurşunu kurbanı Mustafa A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. BEYOĞLU’NDA İKİ KİŞİNİN TARTIŞMASI KANLI BİTTİ 2 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyoğlu, Güncel, Haber

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