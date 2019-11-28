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BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEDE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI (3)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,DHABeyoğlu'nda daha önceden aralarında husumet olan iki grup arasındaki kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği silahla karşı gruptan 4 kişiyi yaraladı.

28.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:20BEYOĞLU'NDA İNTERNET KAFEDE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI (3)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,DHA

'nda daha önceden aralarında husumet olan iki grup arasındaki kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği silahla karşı gruptan 4 kişiyi yaraladı. Silahlı saldırgan ve 2 arkadaşı yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede karşılaşan, daha önceden aralarında husumet olan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği silahla karşı gruptan 5 kişiyi yaraladı. Silahlı saldırgan ve 2 arkadaşı yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-İnternet kafe



Beyoğlu, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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