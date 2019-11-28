Beyoğlu'nda internet kafede silahlı kavga: 5 yaralı (3)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA )BEYOĞLU'nda daha önceden aralarında husumet olan iki grup arasındaki kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği silahla karşı gruptan 4 kişiyi yaraladı. Silahlı saldırgan ve 2 arkadaşı yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede karşılaşan, daha önceden aralarında husumet olan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir kişi yanında getirdiği silahla karşı gruptan 5 kişiyi yaraladı. Silahlı saldırgan ve 2 arkadaşı yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Polis kaçan saldırganı arıyor.