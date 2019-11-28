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Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı

Beyoğlu'nda Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesinde dükkan işleten şahıslar; aralarında önceden husumet bulunan şahısların işlettiği internet kafeye tabancalarla ateş açtı.

28.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:35Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı
'nda Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesinde dükkan işleten şahıslar; aralarında önceden husumet bulunan şahısların işlettiği internet kafeye tabancalarla ateş açtı. Ortalığın karıştığı olayda hafif şekilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. kaçan 3 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay 15.00 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede üzerinde iş yeri işleten şahıslar bir süre önce karşıdaki internet kafeyi işleten şahıslarla sorun yaşadı. Aralarında husumet oluşan dükkan sahipleri, güpegündüz tabancalarla internet kafeye ateş açtı. Ortalığın karıştığı olayda kafeteryadaki Nesim, Orhan, İlhan ve Taner U. hafif şekilde yaralandı.

Aralarında husumet varmış

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olaya tepki gösteren vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların saldırgan tavırlar sergilemesinin ardından olay yerine motorize yunus polisi ve zırhlı unsurlar sevk edildi. Güçlükle zapt edilen vatandaşlar çekilen güvenlik şeridinin dışına çıkartıldı. Önlemin ardından sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları, sedyeyle ambulansa alarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis kaçan 3 saldırganın peşinde

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren dükkan sahipleri ile saldırıya uğrayan kafedekiler arasında daha önceden husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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