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Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı

Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı Karşı dükkandaki 3 saldırgan tabancalarla kafeye ateş açtı Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattıİSTANBUL - Beyoğlu'nda caddede dükkan işleten şahıslar, sahipleriyle aralarında önceden husumet bulunan internet...

28.11.2019 20:15 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:19
'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı
Karşı dükkandaki 3 saldırgan tabancalarla kafeye ateş açtı
kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda caddede dükkan işleten şahıslar, sahipleriyle aralarında önceden husumet bulunan internet kafeye tabancalarla ateş açtı. Ortalığın karıştığı olayda hafif şekilde yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan 3 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay 15.00 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede üzerinde iş yeri işleten şahıslar bir süre önce karşıdaki internet kafeyi işleten şahıslarla sorun yaşadı. Aralarında husumet oluşan dükkan sahipleri, güpegündüz tabancalarla internet kafeye ateş açtı. Ortalığın karıştığı olayda kafeteryadaki Nesim, Orhan, İlhan ve Taner U. hafif şekilde yaralandı.
Aralarında husumet varmış
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olaya tepki gösteren vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Vatandaşların saldırgan tavırlar sergilemesinin ardından olay yerine motorize yunus polisi ve zırhlı unsurlar sevk edildi. Güçlükle zapt edilen vatandaşlar çekilen güvenlik şeridinin dışına çıkartıldı. Önlemin ardından sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları, sedyeyle ambulansa alarak ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis kaçan 3 saldırganın peşinde
Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren dükkan sahipleri ile saldırıya uğrayan kafedekiler arasında daha önceden husumet olduğu bilgisine ulaşıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından sonra kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
(DCC-EK- ÖY-
Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı

Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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