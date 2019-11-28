Beyoğlu'nda bir internet kafeye silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda bir internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri internet kafe ve çevresinde çevre güvenliği alarak inceleme başlattı.

Beyoğlu Bostan Mahallesi'ndeki bir internet kafenin önüne motosikletle gelen kimliği belirsiz 1 kişi silahlı saldırı düzenlendi. İnternet kafenin sahibi dışarıdayken meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen 5 kişi yaralandı. Saldırgan geldiği motosikletle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine aldı. Polis kaçan saldırganı arıyor.