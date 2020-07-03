BEYOĞLU'NDA İRANLI ÇOCUK YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL DHABeyoğlu'nda İranlı bir çocuk yatağından ölü bulundu.

03.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:45
Haber-Kamera Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/ İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda İranlı bir çocuk yatağından ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olay, Kocatepe Mahallesi Taksim Dolapdere Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın giriş katında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İran uyruklu H.S.(14) oturduğu dairenin kirasını yatırmayınca ve telefon çağrılarına cevap vermeyince ev sahibi anahtar ile daireye girdi. H.S.nin yatağında hareketsiz yattığını gören ev sahibi durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.S.nin öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri daire çevresine güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme polisi de ceset üzerinde ve evde incelemelerde bulundu. Çocuğun cesedinin 1 haftalık olduğu ve çürümeye yüz tuttuğu belirlendi. Polis ekipleri, yanında bir poşet bulunan İranlı çocuğun boğulmuş olabileceği üzerinde dururken, ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. BEYOĞLU’NDA İRANLI ÇOCUK YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyoğlu, Güncel, Haber
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