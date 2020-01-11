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BEYOĞLU'NDA İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI:  2 YARALI

BEYOĞLU'nda yaşadıkları evde tartışan yabancı uyruklu 4 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı.

11.01.2020 16:09 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:09BEYOĞLU'NDA İRANLILARIN BIÇAKLI KAVGASI:  2 YARALI
BEYOĞLU'nda yaşadıkları evde tartışan yabancı uyruklu 4 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken saldırgan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Lamartin Caddesi'ndeki bir evde tartışan İranlı 4 kişi kavgaya tutuştu. Alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Evden gelen bağrışmaları duyan vatandaşlar polise verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 2 saldırganı yakaladı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı 2 saldırgan polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Olay yerindeki polis ekipleri

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin binaya girmesi

-Polisin evde gözaltına aldığı 2 şüpheliyi çıkarıp polis aracına alması

-2 yaralının ambulansa alınması

-Olayın yaşandığı bina

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Talimhane, Beyoğlu, kavga, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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