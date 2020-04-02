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BEYOĞLU'NDA İŞ HANININ ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Beyoğlu'nda beş katlı iş hanının çatı katında yangın çıktı.

02.04.2020 08:03 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:05
Beyoğlu 'nda beş katlı iş hanının çatı katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Beyoğlu, Bereketzade Mahallesi, Şimşir Sokak üzerinde saat 07.00 sıralarında çıktı. Sokak üzerinde bulunan beş katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Beyoğlu ve Fatih İtfaiye Amirliğinden ekipler sevk edilerek yangına müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken çatı katı kullanılamaz hale geldi.
İş hanında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine itfaiye ekiplerinin olay yerindeki arama ve kurtarma çalışması sürüyor. BEYOĞLU’NDA İŞ HANININ ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

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BEYOĞLU'NDA İŞ HANININ ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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