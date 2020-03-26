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Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde boş sokaklara şarkı söyledi

KORONAVİRÜSÜN Türkiye'de görülmesinin ardından en çok etkilenen yerlerden biri de Taksim oldu.

26.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:31
Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde boş sokaklara şarkı söyledi
KORONAVİRÜSÜN Türkiye 'de görülmesinin ardından en çok etkilenen yerlerden biri de Taksim oldu. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği, sokak sanatçılarının eksik olmadığı İstiklal Caddesi'nde bu günlerde sessizlik hakim. Market ve eczaneler dışında tüm dükkanların kapalı olduğu cadde en sakin günlerini yaşıyor. İstiklal Caddesi'nin sembollerinden kestaneci ve milli piyango satıcılarının sayısı ise bir hayli düşmüş durumda. Birkaç kestaneci, milli piyango bileti satıcısı ise para kazanmak için boş sokaklarda beklemeye devam ediyor. Öte yandan, sokak sanatçılarının sıklıkla tercih ettiği ve müzik seslerinin yükseldiği caddede Filistinli bir kişi dışında kimsenin olmadığı görüldü. Filistinli olduğunu söyleyen göçmen ise boş sokaklara tek başına şarkı söyledi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Türkiye, Taksim, Güncel

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