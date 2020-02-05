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Beyoğlu'nda itfaiye aracı kazasına soruşturma

Dün gece Beyoğlu'nda çıkan yangını söndürmek için müdahalede bulunan itfaiye aracının kaza yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:26Beyoğlu'nda itfaiye aracı kazasına soruşturma
Dün gece 'nda çıkan yangını söndürmek için müdahalede bulunan itfaiye aracının kaza yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, park edilip freni çekilen araç, binaya su ve köpük müdahalesinde bulunurken, henüz tespit edilemeyen bir şekilde kaydı.
İBB yetkilileri, kaza sırasında aracın el freninin çekili olduğunu belirterek, teknik olarak el freni çekili olmayan aracın pompaya geçmeyeceğini, su ve köpük vermesinin mümkün olmayacağını ifade etti.
Yetkililer, "Şoförün el frenini çekmeden araçtan indiği" iddiasının doğru olmadığını, olayla ilgili soruşturma safhasının devam ettiğini belirtti.

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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