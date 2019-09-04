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Beyoğlu'nda kafeden para ve cep telefonunu böyle çaldı

Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHABeyoğlu'nda, kafeye müşteri gibi giren bir şüpheli, açık olan kasadaki paraları ve masa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı.

04.09.2019 10:16
Müslim SARIYAR/İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda, kafeye müşteri gibi giren bir şüpheli, açık olan kasadaki paraları ve masa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan kafeye önceki gün müşteri gibi giren bir kişinin yaptığı hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde müşteri gibi giren şüpheli önce etrafı kontrol ediyor, daha sonra da açık olan kasadan paraları alıyor. Bir süre bekleyen şüpheli, masa üzerinde bulunan cep telefonunu da çalıyor. Şüpheli ardından olay yerinden uzaklaşıyor.
İşyeri sahiplerinin fark etmesinin ardından ortaya çıkan hırsızlık olayına ilişkin polis çalışma başlattı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Beyoğlu'nda kafeden para ve cep telefonunu böyle çaldı

Beyoğlu, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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