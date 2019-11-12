Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda kahvehaneciye silahlı saldırı - Haber

Beyoğlu'nda kahvehaneciye silahlı saldırı

BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

12.11.2019 19:45 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:47
BEYOĞLU'nda bulunan kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden kaçarken ağır yaralanan kahvehane işletmecisi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buraya gelen silahlı bir şüpheli kahvehane sahibine ateş açarak, yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kahvehane sahibinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
Beyoğlu'nda kahvehaneciye silahlı saldırı

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:27 DHA YURT BÜLTENİ-19
20:26 İzmir'de güzellik merkezinde pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
20:21 Uygur Türkleri Çin zulmünü anlattı
20:24 Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede
20:23 Ahmet Altan hakkında yakalama kararı
20:24 Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede
19:23 Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
19:08 Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti
18:47 Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, DNA örneği alınması için savcılığa başvurdu
18:39 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine yanıt: Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
19:23 Son dakika: Tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
12.11.2019 20:29:16