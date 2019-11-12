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Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda bulunan bir kahvehaneye maskeli bir şahıs silahlı saldırı düzenlendi.

12.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:50Beyoğlu'nda kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı
'nda bulunan bir kahvehaneye maskeli bir şahıs silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda başından vurulan kahvehane sahibi kalp masajı ile hayatı döndürüldü. O esnada olay yerine gelen kahvehane sahibinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi bulunan bir kahvehaneye gelen maskeli bir şahıs silahlı saldırı düzenledi. Saat 15.30 da gerçekleşen saldırıda, maskeli şahıs kahvehane sahibi Fuat B.'ye 5 el ateş ederek başından vurdu. Şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakika sonra gelen sağlık ekipleri, Fuat B.'ye dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürdü. O esnada kahvehaneye gelen Fuat B.'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Yapılan masajın ardından kahvehane sahibi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Olay esnasında kahvehanede olan bir vatandaş, "Saldırganı göremedik. Biz korktuk yattık yere. Bir iki silah sesi duyduk" dedi. - İSTANBUL

Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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