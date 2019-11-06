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Beyoğlu'nda kapkaç anı kamerada

Beyoğlu'nda kapkaç anı kameradaİSTANBUL - Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadının çantasını kapkaç yapan şahıs yakalandı.

06.11.2019 01:35 | Son Güncelleme: 06.11.2019 01:36
Beyoğlu'nda kapkaç anı kamerada
İSTANBUL - Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadının çantasını kapkaç yapan şahıs yakalandı. Şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerinde 12 Ekim günü saat 11.00'da yabancı uyruklu Angela F. isimli şahsın, içerisinde 2 adet pasaport ve 1 adet cep telefonu bulanan çantası çalındı. İhbar üzerine kapkaç olayı ile ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde cadde üzerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ö. K. isimli yaşı küçük şahsı, 20 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kalyoncu Kulluk Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına aldı.
Kapkaç anı kamerada
Şahsın yapılan sorgulamasında; 3 "Gasp", 2 "ikametten hırsızlık", 2 "kasten yaralama" ve çok sayıda kapkaç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şahıs, 21 Ekim günü sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kapkaç anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyoğlu'nda kapkaç anı kamerada

Beyoğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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