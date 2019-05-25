Beyoğlu'nda kaza kamerada: kaldırımda yürüyenler saniyelerle kurtuldu

BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir dubaları kırarak, çay ocağının duvarına çarptı. Kaldırımda yürüyenlerin saniyelerle kurtulduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansırken o sırada çay ocağında oturan kimsenin olmaması faciayı engelledi.Kaza dün saat 14.45 sıralarında Karaköy 'de meydana geldi. Katlı otoparktan çıkan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir dubaları kırıp, kaldırıma çıktı. Otomobil daha sonra çay ocağının kaldırımdaki masa sandalyelerine ardından da binanın duvarına çarptı. O sırada çay ocağında oturan kimsenin olmaması faciayı engelledi. Kazada kadın sürücü ve yanındaki kişi de yara almadan kurtuldu.





O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise çevrede buluna bir işyerinin kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobil, kaldırımda telefonla konuşan birinin yanından dubaları kırarak geçiyor. Otomobil daha sonra kaldırımda bulunan masa ve sandalyelere daha sonra da duvara çarpıyor.





"FRENE BAS, GAZDAN AYAĞINI ÇEK DİYE BAĞIRDIK "

Kaza anını gören Kubilay Yazıcı "Ben burada oturuyordum. Kadın aracıyla otoparktan çıkarken bariyeri kırdı. Frene basamadı ayağı sürekli gazdaydı. Direkt geldi binaya vurdu vurduktan sonra bile hala daha gaza basıyordu, o kadar panik yapmış her halde. Sonra biz buradan bağırdık frene bas, gazdan ayağını çek diye, öyle çekti. Çarptığı yerde çay ocağının masa sandalyeleri var hepsini kırdı, o sırada oturan olsa ölmüştü. Tesadüfen kaldırımdan insan da geçmiyordu. Normalde orası çok kalabalık olur" dedi.





"SANİYELERLE KURTULDU"

Bir diğer görgü tanığı "Araba otoparktan çıkıyordu birden gaza bastı, çok şiddetli bir şekilde gelip dubaları devirdi. Sonra duvara vurdu, duvara vurduktan sonra hala gaza basıyordu. Vurduğu yerde çay ocağının masaları var, normalde çok kalabalık oluyor Allahtan ki orada kimse oturmuyordu. Kaldırımdaki bir kişi saniyelerle kurtuldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA