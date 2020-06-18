BEYOĞLU'NDA KAZA YAPAN KURYENİN YARDIMINA ARKADAŞLARI KOŞTU

Beyoğlu'nda seyir halinde olan motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

18.06.2020 10:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:15
Beyoğlu'nda seyir halinde olan motosikletle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada otomobilin ise sadece plakalığının düşmesi dikkat çekti.
Kaza, Beyoğlu, Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yola savrulurken sürücüsü de yere düştü. Kaza yaşandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALI ARKADAŞLARINI KUCAKLAYARAK AMBULANSA TAŞIDILAR
Kurye arkadaşlarının kaza yaptığını gören meslektaşları ise kazazedenin yardımına koştu. Motosikletli kuryeler sağlık ekiplerine gelene kadar arkadaşlarının yanında bekledi. Sağlık ekiplerine yürüyemediğini belirten kazazedenin imdadına yine kurye arkadaşları yetişti. Meslektaşlarını kucağına alan kuryeler ambulansa kadar taşıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. BEYOĞLU’NDA KAZA YAPAN KURYENİN YARDIMINA ARKADAŞLARI KOŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Beyoğlu, Sabah, Güncel, Haber

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