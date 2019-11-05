Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

05.11.2019 23:50 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:50Beyoğlu'nda kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1 yaralı
Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı'nda hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Araçta bulunan aile kazayı ucuz atlatırken, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa istikametine giden Emre Y. idaresindeki 34 VD 0297 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak önce refüje ardından ağaca çarparak durabildi. Kaza nedeniyle araçta bulunan Murat Y. yaralanırken, sürücü ve araçta bulunan diğer 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.
Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise, herhangi başka bir kazanın olmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama meydana geldi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)

Kasımpaşa, Beyoğlu, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:26 Türkan Saylan'ın ismi caddede kaldı
11:26 Kocaeli türkiye otomobilde beyaz rengi tercih ediyor
11:26 Öldürülen kocanın eşine ve kuzenine müebbet hapis cezası - arşiv
11:26 Adana'da asayiş uygulamasında 11 şüpheli yakalandı
11:26 Salepli baklava yaptılar
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
6.11.2019 11:27:30