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Beyoğlu'nda korkutan patlama: 1 yaralı

Beyoğlu'nda bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

21.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:51
'nda bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. 1 kişinin yaralandığı korkutan patlama güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Bulvarı üzerinde soğutma işi yapıldığı belirlenen iş yerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. İş yerinde bulunan bir tüpün neden olduğu tahmin edilen patlamada bir iş yeri çalışanı hafif şekilde yaralandı. Durumu gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İş yerinde ve patlamanın yaşandığı esnada yoldan geçen bir araçta maddi hasar oluşurken, olay yeri polis ekiplerince güvenlik çemberine alınarak araç trafiğine kapatıldı. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.
"BİR GÜRÜLTÜYLE DIŞARI ÇIKTIK"
Olayın yaşandığı iş yerinin yanında esnaflık yapan Hamit Beder, "Bir gürültüyle dışarı fırladık ve komşumuzun dükkanında patlama olduğunu fark ettik. Burada soğutma işi yapılıyor. Oksijen tüpü mü patladı bilmiyorum ama ikinci katta gaz sıkışmış ve patlama olmuş. Kimse ne olduğunu anlamadı. Ağır yaralı yok, sadece çalışan bir arkadaş sızan soğuk maddelerden etkilenmişti. Onu da ambulansa koyduk ve gönderdik" dedi.
İŞYERİNDEKİ PATLAMA ANI KAMERADA
Beyoğlu'nda iş yerinde yaşanan patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu ve kaldırımda bulunan iş yerinin şiddetli bir şekilde patladığı görülüyor.
(Yunus Emre Şeker - Emrah Kuş - Sümer Avcı/İHA)
Beyoğlu'nda korkutan patlama: 1 yaralı

Tarlabaşı, Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


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