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Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi

İstanbul Beyoğlu'nda koronavirüs şüphelisi olarak kaldırıldığı hastaneden kaçan işçi, çalıştığı inşaata geri döndü. Polis elipleri harekete geçerek bölgede gerekli önlemleri alırken, sağlık ekiplerini olay yerine gelmesi bekleniyor.

03.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:55

Beyoğlu'nda yeni tip korona virüs şüphesiyle götürüldüğü hastaneden kaçan yabancı uyruklu şahıs çalıştığı inşaata geldi. Polis ekiplerinin sağlık ekipleri gelene kadar inşaattan çıkmaması yönündeki ikazlarına sinirlenen şahıs yeniden kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri yabancı uyruklu şahsı inşaata kilitledi.

Olay, Beyoğlu Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu 5 kişi yeni tip korona virüs şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Şahıslardan bir tanesi hastaneden kaçarak yeniden çalıştığı inşaata geldi. 55-60 yaşlarındaki erkek şahısı inşaatta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.İnşaata gelen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI POLİS EKİPLERİ İNŞAATA KİLİTLEDİ

Polis ekipleri şahsa şahsa inşaattan çıkmaması yönünde ikazda bulundu. Polis ekiplerinin kendisini ikaz etmesine sinirlenen şahıs bağırmaya başladı. Bağırarak polis ekiplerinin üzerine yürüyen şahıs inşaattan çıkmak istedi. Şahsın inşaattan çıkmasına izin vermeyen ekipler yeniden ikazda bulundu. Ekipleri dinlemeyen şahıs kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri dış cephesinin yapımı bitmiş ve kapısı takılmış olan inşaatın kapısını kilitledi. Kısa süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi. Şahsı inşaattan çıkaran polis ekipleri ambulansa bindirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Yabancı uyruklu şahıs yeniden hastaneye götürüldü.

Koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Sabah, İşçi, Güncel

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Yeni tip koronavirüs şüphelisi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi
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