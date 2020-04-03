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BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNAŞAATA GELDİ

Özgür EREN İstanbul DHABeyoğlu'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi.

03.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:17
Özgür EREN İstanbul DHA
Beyoğlu 'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi.
Bildirilmesi üzerine polis harekete geçerek bölgede önlem aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor. BEYOĞLU’NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNAŞAATA GELDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Beyoğlu, İşçi, Güncel

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BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNAŞAATA GELDİ
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