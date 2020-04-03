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BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNŞAATA GELDİ

Özgür EREN İstanbul DHABeyoğlu'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi.

03.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:36
Özgür EREN İstanbul DHA
Beyoğlu'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi. Polis ve sağlık ekiplerince tekrar hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kişi görevlilere, bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğini söyledi.
Beyoğlu Ömer Hayyam Caddesi 52 numarada bulunan inşaatta işçi olarak çalışan Fas uyruklu 55 yaşındaki Raşit isimli kişi, sabah saatlerinde yüksek ateş ve nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Öğleden sonra tekrar çalıştığı inşaata kolunda bant ve iğne olduğu halde gelen Raşit'i gören işçiler inşaat alanını terk ederek polisi aradı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir süre inşaatta duran Raşit dışarıya çıkarak polis ve çevresindekilere bağırmaya başladı. Güçlükle inşaata tekrar sokulan işçinin üzerine kapı kilitlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile inşaatta çıkartılan Faslı Raşit, polis ve sağlık ekiplerine bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğini söyledi.
Koronavirüs şüphesi olan kişi polis eşliğinde ambulans ile Eyüpsultan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalışma arkadaşı Bilal Çakan İnşaata yukarıya çıktım. Raşit bana bir kağıt gösterdi. Taburcu olmuş olsa elindeki serumu çıkartırlardı. Bu direk kaçmış. 'Niye kaçtın' diye sorduğumda, 'Korktum' dedi bana. dedi. BEYOĞLU’NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNŞAATA GELDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Sabah, İşçi, Güncel

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BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNŞAATA GELDİ
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