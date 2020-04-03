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Beyoğlu'nda koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastaneden kaçan kişi yakalandı

Beyoğlu'nda koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastaneden kaçan kişi, yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.

03.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:32
Beyoğlu'nda koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastaneden kaçan kişi yakalandı
Beyoğlu 'nda koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı hastaneden kaçan kişi, yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.
Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerindeki bir inşaatta çalışan yabancı uyruklu kişi, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle sabah saatlerinde hastaneye götürüldü. Bir süre sonra hastaneden kaçan kişi, yeniden çalıştığı inşaata geldi.
Kaçan kişiyi inşaatta görenler, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen polis, inşaatın çevresinde güvenlik önlemi aldı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Buradan da kaçmaya çalışan kişi polis ekiplerince yakalanarak, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Yabancı uyruklu kişi, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: Beyoğlu, Sabah, Güncel
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