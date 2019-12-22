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Beyoğlu'nda lodos bir binanın çatısını uçurdu

Beyoğlu'nda lodostan dolayı bir binanın çatısının uçması sonucunda üç araçta hasar oluştu.

22.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:05
'nda lodostan dolayı bir binanın çatısının uçması sonucunda üç araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bir binanın tadilat yapılan çatısı lodostan dolayı uçtu.
Binanın önünde park halinde bulunan kamyonet, minibüs ve otomobilde hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Ekipler, çatının yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Beyoğlu'nda lodos bir binanın çatısını uçurdu

Beyoğlu, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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