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Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu

Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

22.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:26 Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu
'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bir binanın tadilat yapılan çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.
Binanın önünde park halinde bulunan kamyonet, minibüs ve otomobilde hasar oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.
Ekipler, çatının yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan çatının uçması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kayıtlarda, bir adamın kucağında çocuğuyla sokaktan geçtikten birkaç saniye sonra çatının düştüğü görüldü.
Bu arada kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Kartal'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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