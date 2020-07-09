Beyoğlu’nda mağazada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Beyoğlu'nda giyim mağazasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda iki katlı bir giyim mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mağaza boşaltılırken içeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir mağaza çalışanı itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından mağaza çalışanı, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.