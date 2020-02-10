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BEYOĞLU'NDA METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeyoğlu'nda iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

10.02.2020 06:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 06:10BEYOĞLU'NDA METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

'nda iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daha önce de yandığı öğrenilen binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 05: 20 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Beytül Malcı Sokak'ta bulunan iki kattı metruk bir binada meydana geldi. Bananın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daha önce de binada yangın çıktığı öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından belirlenecek.

ALEV ALEV YANDI

Öte yandan binanın alev alev yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan bina (Cep telefonu kamerası)

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler



Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA

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