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Beyoğlu'nda metruk bina alev alev yandı

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHABeyoğlu'nda iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

10.02.2020 06:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 06:29
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA
'nda iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daha önce de yandığı öğrenilen binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın saat 05: 20 sıralarında Ömer Avni Mahallesi, Beytül Malcı Sokak'ta bulunan iki kattı metruk bir binada meydana geldi. Bananın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Daha önce de binada yangın çıktığı öğrenilirken, yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından belirlenecek.
ALEV ALEV YANDI
Öte yandan binanın alev alev yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Beyoğlu'nda metruk bina alev alev yandı

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: DHA


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