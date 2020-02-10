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Beyoğlu'nda metruk bina alev alev yandı

Beyoğlu'nda, iki katlı metruk binada yangın çıktı.

10.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:01
'nda, iki katlı metruk binada yangın çıktı. Bina alev alev yanarken, yangın yan binaya sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Olay, saat 05.00 sularında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Beytülmalcı Sokak'taki iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede alevlere dönüştü ve tüm binayı sardı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, yangın yan binaya sirayet etmeden kontrol altına alındı. Öte yandan, aynı binada daha önce de yangının çıktığı öğrenildi.
Kısa sürede çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.
Yangın nedeniyle uyanan vatandaşlar, alevler içinde kalan binayı cep telefonlarıyla kaydetti.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Beyoğlu'nda metruk bina alev alev yandı

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA


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