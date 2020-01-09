Haberler » Güncel » Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı (3) - Haber

Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı (3)

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina yıkıldı.

09.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:07
'nda 5 katlı metruk bina yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi'nde tadilat halindeki 5 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.
Araştırmada binanın yıkılması sırasında arka tarafta bulunan Orhan Adli Apaydın Sokağı'ndaki 6 katlı boş binadan yola parçaların düştüğü belirlendi.
Bunun üzerine bu sokağı da trafiğe kapatan ekipler, söz konusu binada da incelemelerini sürdürüyor.
Beyoğlu'nda metruk bina yıkıldı (3)

İtfaiye, Beyoğlu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:30  Japon şirketi Takata, 10 milyon hava yastığını geri çağırdı - Haber
11:30  Şile'de gasp zanlısı tutuklandı - Haber
11:29  FETÖ şüphelisi Ukrayna'ya kaçmak isterken yakalandı - Haber
11:28  İstanbul'un en "havalı" balkon ve pencereleri için başvurular sürüyor - Haber
11:28  BEYOĞLU'NDA BİNA ÇÖKTÜ (6) röportajlar - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
9.01.2020 11:37:17